Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Прокопьевском районе закрыли незаконный асфальтовый завод

В Прокопьекском районе, земли, предназначенные для сельского хозяйства использовались совсем для других целей: на них  разместился асфальтобетонный завод.

Прокуратура Прокопьевского района, установила нарушения земельного законодательства, выразившиеся в нецелевом использовании двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, во время проверки, проведенной по обращению о неправомерной деятельности ООО «Транспортное управление».

В результате, за использование земельных участков не по целевому назначению им назначены административные штрафы: юридическому лицу – 50 тыс.руб., руководителю – 20 тыс. руб.

Экология
Экономика
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/06/2018
Экология
Экономика
Топ
Прокопьевск
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus