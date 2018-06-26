В Прокопьевском районе закрыли незаконный асфальтовый завод

В Прокопьекском районе, земли, предназначенные для сельского хозяйства использовались совсем для других целей: на них разместился асфальтобетонный завод.

Прокуратура Прокопьевского района, установила нарушения земельного законодательства, выразившиеся в нецелевом использовании двух земельных участков сельскохозяйственного назначения, во время проверки, проведенной по обращению о неправомерной деятельности ООО «Транспортное управление».

В результате, за использование земельных участков не по целевому назначению им назначены административные штрафы: юридическому лицу – 50 тыс.руб., руководителю – 20 тыс. руб.