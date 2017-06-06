В Прокопьевском районе застрелили владельца кафе

2 июня в поселке Калачева, что в Прокопьевском районе, к владельцу кафе пришел мужчина – он хотел обсудить возврат крупного долга.
Однако беседа не заладилась и гость, достав пистолет, застрелил владельца кафе и ранил двоих мужчин.
После побоища он уехал домой в Новокузнецк, но вскоре был задержан полицией.
06/06/2017
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