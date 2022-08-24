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В прокуратуре области прошло совещание по обеспечению законности в период подготовки и проведения выборов

В прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса под председательством заместителя прокурора области Михаила Филичева состоялось совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка при проведении избирательной кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления.

В совещании приняли участие представители Управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, ГУ МВД России по Кемеровской области, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора, региональной Избирательной комиссии, Администрации Правительства Кузбасса.

Обсуждены вопросы готовности избирательных комиссий и избирательных участков к предстоящим выборам, факторы, способные повлиять на ход и результаты избирательных кампаний, а также меры, направленные на профилактику экстремистских проявлений в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний.

По итогам совещания определены задачи по дальнейшему межведомственному взаимодействию в данной сфере с целью своевременного реагирования на возникающие проблемные ситуации, незамедлительного устранения нарушений закона о выборах.

Вопросы исполнения избирательного законодательства находятся на постоянном контроле в прокуратуре области.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/08/2022
Общество
Кемерово

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