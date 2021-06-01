В Промышленновском округе открыли новую школу единоборств

Школа единоборств открылась в капитально отремонтированном Доме культуры имени Кирова пгт Промышленная. Тренироваться ребята будут в знаковом месте. Именно из этого здания в 1941 году жители поселка провожали добровольцев на фронты Великой Отечественной войны. Поэтому к 300-летию Кузбасса местные жители решили дать ДК 1936 года постройки вторую жизнь.



В ремонт и оснащение вложено почти 37 млн рублей. Из них свыше 16 млн рублей направили из областного бюджета, остальные средства — местное финансирование. В помещениях создали современные условия для занятий: вентиляция, освещение. Приобрели оснащение для семи видов спорта, есть раздевалки, душевые, медицинский пункт. Несмотря на «брутальность» нового предназначения здания, строители сохранили оригинальные архитектурные решения неоклассицизма.



В специализированном спорткомплексе будут заниматься более 100 ребят в возрасте от 7 до 18 лет: воспитанники отделений пауэрлифтинга, вольной, греко-римской борьбы, в том числе призеры и победители областных и региональных соревнований. В 2021 году Владислав Лучшев стал призером Сибирского Федерального первенства по вольной борьбе и вошел в состав сборной Кузбасса для участия в Первенстве России. Тамерлан Оздоев, Данил Кислицын, Эдуард Лучшев, Иван Федоров, Рафик Аветисян — кандидаты в сборную Кузбасса по спортивной борьбе.