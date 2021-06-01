Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Промышленновском округе открыли новую школу единоборств

Школа единоборств открылась в капитально отремонтированном Доме культуры имени Кирова пгт Промышленная. Тренироваться ребята будут в знаковом месте. Именно из этого здания в 1941 году жители поселка провожали добровольцев на фронты Великой Отечественной войны. Поэтому к 300-летию Кузбасса местные жители решили дать ДК 1936 года постройки вторую жизнь. 

В ремонт и оснащение вложено почти 37 млн рублей. Из них свыше 16 млн рублей направили из областного бюджета, остальные средства — местное финансирование. В помещениях создали современные условия для занятий: вентиляция, освещение. Приобрели оснащение для семи видов спорта, есть раздевалки, душевые, медицинский пункт. Несмотря на «брутальность» нового предназначения здания, строители сохранили оригинальные архитектурные решения неоклассицизма.

В специализированном спорткомплексе будут заниматься более 100 ребят в возрасте от 7 до 18 лет: воспитанники отделений пауэрлифтинга, вольной, греко-римской борьбы, в том числе призеры и победители областных и региональных соревнований. В 2021 году Владислав Лучшев стал призером Сибирского Федерального первенства по вольной борьбе и вошел в состав сборной Кузбасса для участия в Первенстве России. Тамерлан Оздоев, Данил Кислицын, Эдуард Лучшев, Иван Федоров, Рафик Аветисян — кандидаты в сборную Кузбасса по спортивной борьбе.

Спорт
Топ
Промышленная
kuzbassnews.ru
01/06/2021
Спорт
Топ
Промышленная

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Беременная девушка поступила в больницу Кемерова с риском лишиться внутренних органов
В Кузбасскую областную больницу поступила беременная девушка с серьезным осложнением развития плода...
Мэр Новокузнецка опубликовал программу мероприятий на День защиты детей
1 июня, в День защиты детей, в каждом районе Новокузнецка откроют арт-кварталы. Как рассказал в...
После +34 градусов в Кузбассе резко похолодает до -3 в июне
В ночной период температура опустится до +4 градусов, в дневное время она поднимется до +34.Порывы...
Открытие «Лазурного» в Кемерове вновь перенесли на неопределённый срок
Ремонт объекта продлили на неопределённый срок.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus