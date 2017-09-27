В Промышленновском районе будут судить мужчину за убийство девятилетней давности

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Промышленновского района, обвиняемого в убийстве, совершенном еще в 2008 году.

Девять лет назад, в июне 2008 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у сестры в компании ее сожителя и двух приятелей. Во время застолья у женщины произошел словесный конфликт с одним из гостей, тот схватил нож и побежал за хозяйкой дома.

Брат остановил обидчика сестры, выбил из его рук нож и избил его до потери сознания. После чего решил его убить. Он специально попросил сожителя сестры увести ее из дома и сходить в магазин за алкоголем. Пока они отсутствовали, обвиняемый убил потерпевшего, перерезав ему горло.

Как установило следствие, мужчина со вторым приятелем вынесли тело во двор и сбросили в расположенный на приусадебном участке погреб, который частично был разрушен и не использовался по назначению. Так как потерпевший вел асоциальный образ жизни, о его исчезновении никто не заявил.

Через 9 лет, в июне текущего года, сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей убил человека и сбросил его тело в заброшенный погреб. Во время беседы с полицейскими мужчина отрицать свою причастность не стал и указал место, куда сбросил тело. Дом, на территории которого находился погреб, уже несколько лет как был заброшен. В ходе поисковых мероприятий следственно-оперативной группой были обнаружены скелетированные останки человека. В рамках расследования уголовного дела проведена медико-криминалистическая экспертиза, которая восстановила прижизненный облик потерпевшего. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.