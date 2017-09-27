Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Промышленновском районе будут судить мужчину за убийство девятилетней давности

Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 30-летнего жителя Промышленновского района, обвиняемого в убийстве, совершенном еще в 2008 году.

Девять лет назад, в июне 2008 года обвиняемый распивал спиртные напитки в гостях у сестры в компании ее сожителя и двух приятелей. Во время застолья у женщины произошел словесный конфликт с одним из гостей, тот схватил нож и побежал за хозяйкой дома.

Брат остановил обидчика сестры, выбил из его рук нож и избил его до потери сознания. После чего решил его убить. Он специально попросил сожителя сестры увести ее из дома и сходить в магазин за алкоголем. Пока они отсутствовали, обвиняемый убил потерпевшего, перерезав ему горло.

Как установило следствие, мужчина со вторым приятелем вынесли тело во двор и сбросили в расположенный на приусадебном участке погреб, который частично был разрушен и не использовался по назначению. Так как потерпевший вел асоциальный образ жизни, о его исчезновении никто не заявил. 

Через 9 лет, в июне текущего года, сотрудникам полиции поступила  оперативная информация о том, что один из местных жителей убил человека и сбросил его тело в заброшенный погреб. Во время беседы с полицейскими мужчина отрицать свою причастность не стал и указал место, куда сбросил тело. Дом, на территории которого находился погреб, уже несколько лет как был заброшен. В ходе поисковых мероприятий следственно-оперативной группой были обнаружены скелетированные останки человека. В рамках расследования уголовного дела проведена медико-криминалистическая экспертиза, которая восстановила прижизненный облик потерпевшего. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью.

Происшествия
Топ
Промышленная
kuzbassnews.ru
27/09/2017
Происшествия
Топ
Промышленная
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мэрия Кемерова не согласовала митинг врачей скорой
Митинг врачей скорой помощи, на котором предполагалось заявить о несогласии врачей с предлагаемой...
Кемеровский суд приостановил работу закусочной на проспекте Ленина
В областном центре Рудничный районный суд приостановил деятельность закусочной «Денер кебаб» на 60...
Движение на двух улицах и мосту ограничат в ночное время в Кемерове
26 сентября в областной столице при благоприятных погодных условиях пройдут дорожные работы по...
Кемеровский сквер назвали в честь Дмитрия Медведева
Кемеровские депутаты решили назвать сквер в честь подполковника и героя РФ Дмитрия Геннадьевича...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus