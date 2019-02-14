В Промышленновском районе новый прокурор

Приказом Генерального прокурора Генерального прокурора Российской Федерации 1 февраля 2019 года № 89-к прокурором Промышленновского района Кемеровской области назначен Антон Жилков.

Антону Павловичу 40 лет, он окончил Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция» в 2001 году.

В органах прокуратуры работает с 2002 года проходит службу в органах прокуратуры Кемеровской области в должностях прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях прокуратуры области, старшего следователя, старшего помощника прокурора г. Белово. С июня 2012 года работал заместителем Гурьевского межрайонного прокурора.

За примерное исполнение своих служебных обязанностей поощрялся прокурором области, Генеральным прокурором Российской Федерации (награжден знаком отличия «За верность закону» III степени).