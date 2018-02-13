В Промышленновском районе обиженный гость убил хозяина

61-летний житель Промышленновского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

По версии следствия, в апреле 2017 года мужчина распивал спиртное в гостях у знакомых. Во время застолья у гостя произошел конфликт с 66-летним хозяином дома, после которого гостя попросили уйти. Мужчина ушел, но затаил обиду. Несколько раз он возвращался, чтобы поговорить с обидчиком, но последнего не было дома.

В очередной раз злоумышленник подошел к жилищу, двери оказались открытыми, хозяева-братья спали. В надворной постройке незваный гость взял металлический гвоздодер и несколько раз ударил им обидчика по голове.

Утром тело потерпевшего обнаружил брат, он вызвал полицию. В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В рамках расследования уголовного дела обвиняемому проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако нуждающимся в принудительном наблюдении у врача-психиатра по месту отбытия наказания.