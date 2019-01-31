В Промышленновском районе подали первое заявление на ежемесячные выплаты из маткапитала в 2019 году
Жительница п. Плотниково открыла список заявителей 2019 года на получение ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала (МСК) в Промышленновском районе.
Получая сертификат на материнский капитал в ноябре прошлого года, женщина интересовалась, как можно использовать МСК. Специалисты клиентской службы ПФР проконсультировали ее по этому вопросу, снабдили памятками и листовками. Молодая мама обещала подумать - и вот в январе с подготовленным пакетом документов пришла в клиентскую службу, чтобы написать заявление на получение ежемесячных выплат из МСК.
- Это уже шестое заявление с начала 2018 г, когда начало действовать данное направление использования МСК. Пять мам из Промышленного района уже получают выплаты. Причем одна из них смогла в течение нескольких месяцев воспользоваться выплатами, а затем направить оставшуюся часть материнского капитала на улучшение жилищных условий своей семьи, когда они приняли такое решение. Такая возможность предусмотрена в государственной программе поддержки семьи, - рассказывает специалист-эксперт Управления ПФР в Промышленновском районе Ирина Огнева.
Напомним, что с 1 января 2018 г. начала действовать новая мера поддержки семей: нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года, полагается ежемесячная выплата в размере детского прожиточного минимума. В 2019 году в Кемеровской области эта сумма равна 9 930 рублям и выплачивается до достижения ребёнком 1,5 лет. Претендовать на выплату могут кузбасские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 14887,5 рублей - это 1,5-кратный размер прожиточного минимума за II квартал 2018 г. в нашем регионе. К примеру, на семью из четырех человек общий доход не должен превышать 59 550 рублей в месяц. Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР