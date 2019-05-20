В Промышленновском районе прокурор защитил права детей-инвалидов на обеспечение лекарствами

Прокуратурой Промышленновского района проведена проверка по обращению мамы двоих детей-инвалидов о нарушении их прав на лекарственное обеспечение.

Установлено, что девочки, в соответствии с выводами и рекомендациями врачей, нуждаются в применении лекарственного препарата с торговым наименованием «Кеппра». При этом его следует принимать постоянно, замене он не подлежит.

Несмотря на наличие жизненных показаний для применения в районной больнице со второго квартала 2018 года рецепты на получение лекарства не выписывались, предложили заменить его аналогом, поскольку оно для детей не поставлялось. Без согласия матери на замену препарата обеспечение детей бесплатным лекарством «Кеппра» было прекращено. Чтобы не навредить здоровью детей и не нарушить положительную динамику, появившуюся после принятия детьми препарата, женщина приобретала его за собственные средства.

Прокурор района направил в суд исковое заявление в защиту интересов детей-инвалидов и потребовал обязать Промышленновскую районную больницу выдать рецепты на лекарственный препарат «Кеппра» и обязать Департамент охраны здоровья населения области бесплатно обеспечить данным лекарственным препаратом детей в соответствии с медицинскими показаниями немедленно после вынесения решения суда, а также в дальнейшем с необходимой периодичностью. Также прокурор потребовал взыскать денежные средства, затраченные матерью на приобретение лекарств в размере 21 тыс. руб.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Ответчик обжаловал решение суда, но в апреле Кемеровский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, решение суда – без изменения.

В настоящее время лекарственный препарат назначен, рецепты выписаны и дети-инвалиды получили необходимые медикаменты.

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