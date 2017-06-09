В Промышленновском районе в ДТП погиб 80-летний водитель

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Днем 9 июня на трассе Кемерово-Промышленная перевернулся автомобиль ОКА.
Причиной аварии стало превышение скорости 80-летним водителем: машину занесло на влажном асфальте, она вылетела с трассы в кювет и перевернулась.
В результате и сам водитель, и его 55-летняя пассажирка погибли.
09/06/2017
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