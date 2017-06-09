Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Промышленновском районе в ДТП погиб 80-летний водитель

Днем 9 июня на трассе Кемерово-Промышленная перевернулся автомобиль ОКА.

Причиной аварии стало превышение скорости 80-летним водителем: машину занесло на влажном асфальте, она вылетела с трассы в кювет и перевернулась.

В результате и сам водитель, и его 55-летняя пассажирка погибли.

Происшествия
Топ
Кемерово
Промышленная
kuzbassnews.ru
09/06/2017
Происшествия
Топ
Кемерово
Промышленная
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе больше двух недель ищут пропавшую женщину
В Новокузнецком районе без вести пропала 58-летняя Ольга Григорьевна Дрелинг. Женщина ушла из дома...
Бригада шахты «Алардинская» добыла 1 миллион тонн угля (Кемеровская область)
Миллионную тонну угля с начала года выдала на-гора бригада Альберта Ямалиева с добычного участка №1...
За знаки внимания: кузбассовец убил пристававшего к нему мужчину
В феврале этого года мужчина убил приятеля, который оказывал ему знаки внимания. Теперь кузбассовец...
Разделяя мусор. Зачем нужно сортировать отходы и как правильно это делать?
Ольга Власова Организатор экологического движения "Раздельный сбор отходов в Кемерове"...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus