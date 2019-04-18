В Промышленновскую и Яшкинскую районные больницы поступили передвижные флюорографы

Имущество разреза в Кузбассе продают за 402 млн рублей Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре прошлого года кредиторы разреза «Новобачатский» были намерены...

Жительница Кузбасса погибла от рук сожителя из-за упрёка в его адрес Мужчина выпивал дома со своей сожительницей. Во время застольной беседы между ними произошла ссора...

Ночью на улице в Анжеро-Судженске полностью сгорела иномарка Дорогой автомобиль полностью сгорел на улице в Анжеро-Судженске в Кемерове, сообщает информационный...