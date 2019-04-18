В Промышленновскую и Яшкинскую районные больницы поступили передвижные флюорографы

Мобильные флюорографические аппараты обладают низким уровнем облучения и оперативностью расшифровки данных. Кабинет имеет отдельные вход и выход, что позволяет увеличить пропускную способность. Комплекс оборудован бактерицидным облучателем непрерывного действия.
Передвижные флюорографы куплены за счет областного бюджета по программе «Развитие здравоохранение Кузбасса на 2014-2020 гг.». Стоимость каждого из них составляет около 12,5 млн рублей.
18/04/2019
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