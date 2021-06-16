В Промышленной состоялись открытые соревнования по боксу

Турнир, посвящен памяти ветерана войны и труда, детского писателя Петра Мазикина и 300-летию открытия Кузбасса. Тяжинский округ представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Владимира Валерьевича Башкирцева.Кирилл Болбот и Кирилл Сковпин заняли вторые места.
16/06/2021
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