В пяти городах Кузбасса вводятся временные ограничения из-за коронавируса

Временные ограничительные меры вводятся в пяти городах на юге Кузбасса, где растет число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению заболевания.



Наиболее значительные ограничения вводятся в Междуреченске. В городе будет приостановлена работа объектов розничной торговли кроме магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также магазинов с площадью торговых залов менее 400 кв. метров. Приостанавливается также работа торгово-развлекательных центров (ТРЦ), при этом работать продолжат расположенные в них продуктовые магазины, аптеки, отделения банков и салоны связи. Обслуживать покупателей будут также расположенные в ТРЦ магазины непродовольственных товаров, имеющие площадь торгового зала до 400 кв. метров и отдельный выход на улицу. Кроме того, в городе приостанавливается работа аттракционов, парикмахерских, салонов маникюра и педикюра.



Ограничения вводятся также в Новокузнецке, Мысках, Осинниках и Калтане. В Междуреченске и этих населенных пунктах заведения общественного питания будут обслуживать потребителей только на летних верандах, террасах и навынос, а также в режиме доставки. Работа залов кафе и ресторанов, расположенных в помещениях, приостановлена. Приостанавливается также проведение спортивных мероприятий за исключением трех матчей по регби, которые пройдут в Новокузнецке без зрителей.



Во всех пяти городах приостановлена работа хореографических кружков и секций, летних кинотеатров, культурно-досуговых учреждений. Решено также временно приостановить работу крытых спортивных объектов, в составе которых есть бассейны, фитнес-центры и фитнес-залы. Спортивные тренировки разрешены только на открытых площадках и стадионах. Отделы МФЦ «Мои документы» будут принимать граждан по предварительной записи.



Все временные ограничения вступают в силу с момента опубликования и продлятся до 20 августа.



Кроме того, во всех городах Кузбасса приостанавливается подготовка к открытию нового театрального сезона и предварительная продажа билетов на спектакли и концерты. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 августа.