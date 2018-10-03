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В пяти кузбасских больницах - новые главврачи

В пяти медицинских организациях Кузбасса назначены новые главные врачи. Об этом сообщила заместитель губернатора Елена Малышева на пресс-конференции, посвященной реформированию системы здравоохранения. 

Областную клиническую больницу им. С.В. Беляева возглавил Михаил Ликстанов, ранее занимавший должность главного врача Областной детской клинической больницы.

Его место занял Дмитрий Беглов, который ранее был директором Кемеровского областного медицинского информационно–аналитического центра.

Главным врачом Областного клинического онкологического диспансера стал Виктор Луценко, ранее заведовавший отделением сосудистой хирургии Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева.

Руководитель Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий) Ваграм Агаджанян по совместительству возглавил Полысаевскую городскую больницу.

По аналогичному принципу главврачом 22 городской клинической больницы Новокузнецка назначен главврач Новокузнецкой ГКБ № 1 Василий Мальчиков.

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kuzbassnews.ru
03/10/2018
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