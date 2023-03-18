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В рамках акции «Сад памяти» в Кузбассе планируют высадить более 460 тысяч деревьев

Массовая высадка деревьев запланирована в преддверии Дня Победы.

С участием волонтеров, ветеранов и кузбассовцев, желающих увековечить память о своем героическом предке, будут высажены 433,8 тысячи хвойных саженцев на землях лесного фонда, еще 27,9 тысяч различных деревьев и кустарников высадят в населенных пунктах Кузбасса.

По информации ведомства, при проведении акции будет использован чрезвычайно широкий породный состав саженцев. Планируют высаживать хвойные породы – лиственницу, сосну, кедр, ель; лиственные – березу, дуб, липу, рябину, черемуху, манчжурский орех; кустарниковые – сирень, барбарис, миндаль, спирею.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
18/03/2023
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