В рамках Дней науки в Кузбассе в Тяжинском округе прошли беседы, инфочасы и познавательные программы

Директор Тяжинского агропромышленного техникума, кандидат сельскохозяйственных наук Олег Алексеевич Белинский провел для студентов 2-4 курсов информационный час «День российской науки». Руководители групп провели тематические занятия, посвящённые российской науке. Ребята вспомнили ученых-первооткрывателей, познакомились с современными научными открытиями.

Участники студенческого научно-исследовательского волонтерского отряда Тяжинского агропромышленного техникума подготовили лекции, посвященные 120-летию со дня рождения российских физиков Игоря Васильевича Курчатова и Анатолия Петровича Александрова.

В рамках акции «Наука глазами детей» ученица 8 «Б» класса Тяжинской средней школы № 2 Лина Дзалбо рассказала про русского ученого Анатолия Витальевича Дьякова, которого прозвали «Бог погоды».

В Бороковской библиотеке открылась книжно-информационная выставка «Научные технологии». В Георгиевской библиотеке состоялся информационный час «Технологии будущего».

Учащиеся творческих объединений Тяжинского центра дополнительного образования приняли участие в беседе-диалоге «Изобретения, которые потрясли мир». Руководитель творческого объединения «Аэлита» Ирина Анатольевна Дюбикова организовала для ребят познавательную игру «Хочу всё знать». Две команды состязались в конкурсах «Что это за наука?», «Изменившие мир», «Самый, самый», «Химики», «Физики» и других. Победила дружба.