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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Калтане возводят новый девятиэтажный дом

Строительная площадка расположена на улице Комсомольская в районе бани. Работы ведет Новокузнецкая домостроительная компания имени А.В. Косилова.

Жилой дом общей площадью 2165 кв. метров рассчитан на 45 квартир: по 18 однокомнатных и двухкомнатных, 9 трехкомнатных. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на сентябрь-начало октября этого года. Основными новоселами в нем станут дети-сироты и жители домов №№3,4 по ул. Дзержинского (пос. Малиновка) и №№20,30 по ул. Дзержинского (пос. Постоянный), признанных аварийными в 2012 году.

Сегодня на стройплощадке ведутся работы по погружению свай в грунт. Из 217 свай вбиты 59. Подготовка свайного поля завершится к 21 марта.

Проектом предусмотрено не только строительство жилого дома, но и благоустройство прилегающей к нему территории. Планируется асфальтирование тротуаров, парковки, установка скамеек, урн, детских игровых форм.

Напомним, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в декабре 2019 года в Калтане был заселен девятиэтажный дом на 45 квартир по ул. Дзержинского, 49А.

В планах города на 2021 год – строительство трехсекционной девятиэтажки на месте снесенных аварийных домов №26,24,22 по ул. Дзержинского (п. Постоянный).

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
11/03/2020
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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