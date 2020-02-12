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В рамках объезда территории Тяжинского округа прошла встреча с жителями села Преображенка

Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин выступил перед собравшимися с докладом по итогам 2019 года. Затем выступил глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко.
В минувшем году усилиями общественности в селе был открыт реконструированный мемориальный комплекс памяти земляков сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. В школе поменяли освещение в двух кабинетах, отремонтировали печи в столовой, приобрели водонагреватели и спортивный инвентарь – мячи, лыжи и другое. Сегодня практически по всей школе есть интернет, но не хватает компьютеров. Также необходимо заменить обветшавшую кровлю и отслужившую свой срок электропроводку. В селе запланировано установить новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Представители управлений образования, культуры, социальной защиты населения, районной больницы и отделения МВД России рассказали преображенцам о текущем положении дел и изменениях по сферам. Затем А. И. Сорокин провел прием граждан по личным вопросам.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/02/2020
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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