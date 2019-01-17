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В рамках объезда территории Тяжинского района в Чулыме прошел сход граждан


В еженедельном объезде приняли участие руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района, представители полиции, районного Совета ветеранов и прессы.
На сходе граждан глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин рассказал селянам о текущей обстановке в районе и области, обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.
Местные жители отметили стабильную работу пассажирского автотранспорта и торговли. На сходе были затронуты наиболее злободневные для селян вопросы по аренде земли, ремонту и оформлению жилья. Представители служб дали участникам схода граждан соответствующие разъяснения.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/01/2019
Общество
Тяжин
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