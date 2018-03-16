В рамках областной программы десять семей Тяжинского района получили по паре овец

Специалисты считают, что овцеводство для Кузбасса является одним из самых перспективных направлений сельского хозяйства. Прежде всего, это быстрое мясо, пользующееся большим спросом на рынке. Кроме того, это качественная шерсть, а также кожа, валенки, полушубки.
Открытки губернатора Кемеровской области и ветеринарные свидетельства представителям семей вручил исполняющий обязанности начальника департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области Алексей Валерьевич Казаков.
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