В рамках областной программы десять семей Тяжинского района получили по паре овец

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Кузбасс: гараж и иномарка Honda загорелись ночью в Мариинске В пятницу, 16 марта ночью, гараж и иномарка Honda загорелись в кузбасском городе Мариинске на улице...

Синоптики: в выходные в Кузбассе потеплеет до +5°С На день субботы прогнозируют 0, +5°С. Ночью столбик термометра задержится в районе отметок -7, -12°...