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В рамках проекта «Мечтай со мной» исполнены мечты трех тяжелобольных кузбасских детей

В рамках федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной» исполнены мечты трех тяжелобольных кузбасских детей.

«Елка желаний» – это новогодняя акция Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». Среди участников акции – дети от 3 до 17 лет – сироты и оставшиеся без попечения родителей, граждане с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и старше 60 лет, дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также дети от 3 до 17 лет и пожилые люди старше 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

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kuzbassnews.ru
30/12/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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