В рамках реализации программы пылеподавления «Новая Горная УК» приобрела 3 новых водяных пушки

На обогатительной фабрике «Антоновская» пушка уже запущена в работу, еще две установки будут обслуживать склады АО «Междуречье» и обогатительной фабрики «Междуреченская».

Установка снижает пыление в процессе перегрузки угля, рассеивая воду под давлением через 90 форсунок на расстояние до 70 метров. Мельчайшие капли связывают пыль и осаждают ее на территории угольного склада. Благодаря системе подогрева агрегат способен работать даже зимой. Так же преимуществоэтой установки в том, что она мобильная и может в кратчайшие сроки быть перемещена и установлена на новом объекте.

Снижение нагрузки на атмосферу – лишь часть масштабной экологической стратегии, которая реализуется в компании. В числе приоритетных мероприятий по предупреждению выбросов в атмосферу – закупка поливомоечных машин и использование новых смачивателей для пылеподавления. Использование наилучших технологий – залог эффективной экологической работы.

Фото: пресс-служба "Новая Горная УК"