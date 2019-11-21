В реабилитационном центре Кемеровской области выявлена крупа без даты выработки

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения плановой проверки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в октябре 2019 г. выявлена фасоль продовольственная в количестве 8,4 кг - не соответствующая требованиям нормативных документов по отсутствию даты выработки на маркировке, потребительской упаковке. Из-за отсутствия даты выработки на маркировке, невозможно установить остаточный срок годности продукции. Учреждению выдано предписание об изъятии из оборота фасоли продовольственной в количестве 8,4 кг, которое было исполнено в полном объеме .

За допущенные нарушения в отношении руководителя учреждения и юридического лица были составлены протоколы об административном нарушении по ст. 7.18 КоАП РФ. В отношении виновных лиц вынесены административные наказания.