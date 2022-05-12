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В регионе состоялась акция «Эстафета Памяти «Кузбасс – Фронту»

Делегация Тяжинского округа присоединилась к участникам автопробега из Топок, Юрги, Яшкино, Тайги, Анжеро-Судженска, Березовского, Мариинска, Ижморского, Тисуля, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили активисты «Российского союза ветеранов Афганистана» и «Боевого Братства».
Старт автопробега у Сергея Иванова, Андрея Гладышева, Романа Архипова, Антона Васюхно и Александра Путятина начался у мемориала на площади Победы поселка Тяжинский. В городе Мариинске тяжинцы почтили память мариинцев погибших в годы войны и объединились с участниками пробега из Мариинского округа.
По прибытию в город Кемерово автомобилисты приняли участие в митинге. Антон Васюхно и Александр Путятин от имени всех тяжинцев возложили венок к мемориалу кузбассовцев погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Общество
Анжеро-Судженск
Березовский
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тайга
Тисуль
Топки
Тяжин
Юрга
Яшкино
kuzbassnews.ru
12/05/2022
Общество
Анжеро-Судженск
Березовский
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тайга
Тисуль
Топки
Тяжин
Юрга
Яшкино
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