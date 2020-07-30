В Росгвардии Кузбасса подвели промежуточные итоги оперативно-профилактической операции «Оружие»

В Кемерово в ходе видеоконференцсвязи начальник Центра лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии подполковник Сергей Малов заслушал руководителей подразделений ЛРР по результатам добровольной выдачи незаконного оружия.

С начала года кузбассовцами выдано 123 единицы различного огнестрельного оружия, в том числе 1 010 боеприпасов. По традиции, чаще остальных сообщают о незаконном арсенале жители Кемерова и Новокузнецка. Самым распространённым оружием являются гладкоствольные охотничьи ружья. Всего их выдано с начало года 80 единиц.

Подполковник Малов отметил, что сбор незаконно хранящегося арсенала одно из ключевых направлений в профилактике преступлений с применением незарегистрированного оружия.

«В нашей области действует система с самыми высокими в Сибири размерами денежного вознаграждения за добровольно выданный арсенал, - рассказал Сергей Николаевич. - Поддержанная губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым программа выплат позволяет изымать у населения больше незарегистрированных стволов, чем в соседних регионах. Предварительная оценка суммарного денежного вознаграждения для добросовестных граждан составляет более 600 000 рублей».

По итогам мероприятия выработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также поставлены соответствующие задачи. Подполковник Малов подчеркнул, что инспекторы Росгвардии обязаны регулярно напоминать жителям области, что выдача незаконного хранящего оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Кроме того, добросовестным гражданам выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!