В Росгвардии началась активная фаза крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» под руководством директора генерала армии Виктора Золотова

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов провел служебное совещание с руководством ведомства и командованиями округов, посвященное началу оперативно-стратегического учения.

«В ходе подготовки к стратегическому учению «Запад-2021», проводимом совместно с Минобороны России мы сегодня переходим к активной фазе оперативно-стратегического учения с войсками национальной гвардии «Заслон-2021». Именно подготовка органов управления войсками, принятие решений в сложной оперативной обстановке является основной целью проводимого учения. Кроме того, нам необходимо выработать и уточнить порядок организации работы с взаимодействующими органами. И наконец, мы должны провести тренировку наших воинских частей и подразделений с целью практической отработки сложных тактических приемов совместных действий войск», - подчеркнул генерал армии Виктор Золотов.

Глава ведомства отметил, что в Росгвардии продолжается плановая подготовка органов управления и подразделений войск к выполнению задач по предназначению. Генерал армии Виктор Золотов заслушал доклады заместителей о готовности войск к началу учения и порядке организации всестороннего обеспечения.

В ходе учения будет проверена готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учение проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре нынешнего года. Районами проведения учения определены территории нескольких субъектов Российской Федерации: Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

В учении примут участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.

Учение будет проведено в два этапа. Первый этап включает в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач. В ходе второго этапа будут отработаны практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки.