Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Росгвардии обсудили актуальные проблемы изменения законодательства в сфере оборота оружия

В областной столице на базе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу под председательством руководителя ЦЛРР полковника Елены Муздуковой прошел круглый стол по актуальным вопросам изменения в законодательстве об оружии, которые вступили в силу с 29 июня текущего года. В мероприятии приняли участие инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу со всего региона.

 Участники круглого стола обратили внимание на проблемы применения новых норм. Так, в связи с внесёнными изменениями в федеральный закон «Об оружии» увеличен возраст до 21 года, с которого возможно приобретение огнестрела. Исключение составляет для тех, кто ранее проходил или проходит военную службу, является профессиональным охотником, а также для некоторых других категорий граждан, указанных в законодательстве.

 Инспекторы обсудили порядок действий по отказу в предоставлении лицензии на приобретение оружия для дважды ранее осужденных граждан. Также были рассмотрены изменения закона, уточняющие понятия об оружии. Так, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с длиной нарезной части не более 140 мм переходит в разряд гражданского нарезного оружия. И соответственно, его можно будет приобрести по истечении 5 лет владения гладкоствольным длинноствольным охотничьим оружием.

 Кроме этого, руководители Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили подчиненным о законном праве требовать от владельца – обеспечить доступ к осмотру оружия, а также места для его хранения. За отказ выполнить требования уполномоченного органа у гражданина может быть аннулирована лицензия и разрешение.

 Руководитель службы полковник Елена Муздукова обратила внимание коллег, что изменения в законодательстве направлены на повышение эффективности государственного управления в данной сфере, усиление контроля, а также противодействие незаконному обороту оружия.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/07/2022
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus