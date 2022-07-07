В Росгвардии обсудили актуальные проблемы изменения законодательства в сфере оборота оружия

В областной столице на базе Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу под председательством руководителя ЦЛРР полковника Елены Муздуковой прошел круглый стол по актуальным вопросам изменения в законодательстве об оружии, которые вступили в силу с 29 июня текущего года. В мероприятии приняли участие инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу со всего региона.

Участники круглого стола обратили внимание на проблемы применения новых норм. Так, в связи с внесёнными изменениями в федеральный закон «Об оружии» увеличен возраст до 21 года, с которого возможно приобретение огнестрела. Исключение составляет для тех, кто ранее проходил или проходит военную службу, является профессиональным охотником, а также для некоторых других категорий граждан, указанных в законодательстве.

Инспекторы обсудили порядок действий по отказу в предоставлении лицензии на приобретение оружия для дважды ранее осужденных граждан. Также были рассмотрены изменения закона, уточняющие понятия об оружии. Так, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с длиной нарезной части не более 140 мм переходит в разряд гражданского нарезного оружия. И соответственно, его можно будет приобрести по истечении 5 лет владения гладкоствольным длинноствольным охотничьим оружием.

Кроме этого, руководители Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напомнили подчиненным о законном праве требовать от владельца – обеспечить доступ к осмотру оружия, а также места для его хранения. За отказ выполнить требования уполномоченного органа у гражданина может быть аннулирована лицензия и разрешение.

Руководитель службы полковник Елена Муздукова обратила внимание коллег, что изменения в законодательстве направлены на повышение эффективности государственного управления в данной сфере, усиление контроля, а также противодействие незаконному обороту оружия.

Фото: Росгвардия