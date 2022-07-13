В Росгвардии озвучили итоги работы вневедомственной охраны в Кузбассе за первое полугодие

За отчетный период экипажи вневедомственной охраны Росгвардии осуществили свыше 12 тысяч выездов по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. За противоправные действия задержаны и переданы в органы внутренних более четырех тысяч граждан. В отношении задержанных возбуждено 235 уголовных дел, составлено 2 232 административных протокола. На маршрутах патрулирования патрульные Росгвардии обнаружили и задержали 209 человек, которые находились в розыске.

Всего с начала года под защиту Росгвардии принято 728 различных объектов, а также более 569 мест проживания и хранения имущества граждан. Всего Росгвардия обеспечивает имущественную безопасность более 9 тысяч объектов и свыше 26 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан. Краж на них не допущено.

Фото: Росгвардия