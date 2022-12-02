В Росгвардии подвели промежуточные итоги профилактической операции "Оружие" в Кузбассе

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу озвучены промежуточные итоги работы в рамках областной операции «Оружие».

За девять месяцев текущего года кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям 119 единиц незаконного оружия. Среди них: 80 – гладкоствольных ружей; 8 – нарезного оружия, в том числе один пистолет; 6 – самодельного оружия; 10 - обрезов; 15 – газового, травматического оружия. Кроме этого, выдано 3 155 боеприпасов и одна граната. Предварительная оценка денежного вознаграждения гражданам, согласно утвержденным расценкам за добровольную выдачу оружия, составляет около 650 тысяч рублей.

Оперативно-профилактическая операция «Оружие» действует в Кузбассе более 20 лет. За это время кузбассовцы добровольно выдали правоохранителям более 9,5 тысяч единиц различного оружия, а также почти полмиллиона боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия