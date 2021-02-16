В Россельхознадзоре рассказали, как правильно выбрать семена

Уже в феврале садоводы займутся высадкой семян на рассаду. Поэтому уже сейчас заядлые садоводы-любители обращают внимание на богатый выбор новых сортов сельскохозяйственных культур на прилавках наших магазинов. Все магазины семян буквально ломятся от их изобилия.

Покупая пакетированные семена нужных вам овощей, зелени или цветов, обращайте внимание не только на яркую упаковку. Нередко у продавцов такого товара отсутствуют необходимые документы, подтверждающие его качество и фитосанитарное состояние.

Поэтому специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу советуют жителям области быть бдительными и подходить к вопросу выбора семян и посадочного материала очень внимательно. От качества семян во многом зависит и желаемый результат. Чтобы выбрать хорошие семена, нужно соблюдать некоторые рекомендации. Так, перед покупкой семян овощных и цветочных растений необходимо составить список необходимых сортов. Прежде всего, выбранный сорт должен быть зарегистрирован в Государственном Реестре селекционных достижений допущенных к использованию (это можно проверить на сайте Госсорткомиссии ). В него вносятся только те сорта которые прошли испытания и показали хорошие результаты. Сорта, выведенные с применением ГМО организмов, в Реестр не вносятся. В Реестре указаны регионы допуска то есть там где сорт способен давать максимальную отдачу что при выборе сорта является не маловажным, Кемеровская область область относится к 4 световой зоне и 10 региону. Помните выбирая семена рекомендованные для южных регионов РФ, вы рискуете так как они чаще всего оказываются неприспособленными к нашим климатическим условиям. Покупайте семена только в специализированных магазинах, где вам могут предложить полную информацию о качестве семян.

Основным документом на пакетированные семена овощных и цветочных культур является свидетельство о качестве семян, в котором указывается информация о партиях семян, находящихся в торговом обороте у продавца (наименование культуры и сорта, номер партии, всхожесть, срок реализации, срок действия документа о качестве, наименование организации, выдавшей сводное свидетельство, наименование организации, которая делала анализ семян и др.). Номер партии семян, указанный на пакетике, должен совпадать с номером партии в сводном свидетельстве.

На каждом пакетике должна находиться установленная маркировка: информация о количестве семян, номере партии, сроке реализации, информация о производителе и фасовщике семян. Надписи на пакетиках должны быть хорошо читаемы и не размыты.

Также обратите внимание, что внизу пакетиков с семенами стоят дата, месяц и год, которые обозначают срок реализации данных семян, то есть до какого времени эти партии семян могут находиться в торговом обороте (при условии, что в сводном свидетельстве будет стоять не истекший срок действия документа о качестве). Для семян, упакованных в бумажные одинарные пакетики, срок реализации устанавливается до конца последующего года. Для семян, упакованных в двойную упаковку и только с применением фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов – от даты упаковки текущего года до конца второго года.

Срок реализации (от 1 до 2 и более лет), указанный на пакетике, – это долговечность семян, т.е. свойство семян сохранять способность к прорастанию при оптимальных условиях хранения продолжительный период.

За консультацией всегда можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по телефонам: г. Кемерово 8(384-2)36-15-80, г. Новокузнецк- 8(384-3)99-40-52, г. Белово- 8(3845)22-09-69, г. Мариинск - 8(38443)5-15-77.