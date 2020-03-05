В Россети Сибирь подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей

Компания «Россети Сибирь» за 2019 год заключила 29 269 договоров на технологическое присоединение потребителей к сетям общей мощностью 1,031 гигаватт (ГВт) и подключила к сетям 30 571 электроустановок заявителей суммарной мощностью 0,988 ГВт.

Среди наиболее крупных присоединений – электроустановки угольной шахты АО «СУЭК-Кузбасс» и угольного разреза «Березовский» в Кемеровской области, угольного разреза «Аршановский» в Республике Хакасия, электроустановки уранодобывающего предприятия АО «Хиагда» в Республике Бурятия, реконструированная Краевая клиническая больница в городе Красноярске. В минувшем году запущены солнечные электростанции в Республике Алтай – Чемальская, Усть-Коксинская, Ининская, Майминская, в Забайкальском крае – Балей, Орловский ГОК, в Республике Бурятия – Кабанская, Тарбагатай, БВС (Байкалвостокстрой). Энергетики реализовали технологическое присоединение около трех сотен социально значимых объектов: 32 школы, 43 детских сада, 194 объекта здравоохранения (больницы, амбулатории, ФАП) и другие.

Россети Сибирь постоянно работает над повышением доступности услуг. Так заявки на технологическое присоединение можно подавать не только лично в офисах компании, но и через МФЦ (многофункциональные центры), почту или в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте компании www.rosseti-sib.ru или на портале www.тп.рф

В настоящее время 93 % от всех заявок на присоединение в компанию направляются в электронном виде, что сказывается на снижении сроков заключения договоров. По итогам 2019 года, при установленном законодательством нормативном сроке в 15 дней, фактический средний срок направления для подписания договора составил всего 4,5 дня с момента обращения заявителя в Россети Сибирь.

Энергокомпания проводит открытую политику по своевременному информированию заявителей, нарушающих обязательства по договорам техприсоединения: с помощью телефонных звонков, рассылки смс-уведомлений, писем. Если заявитель не реагирует на предупреждения и не выполняет своих обязательств, наступает очередь претензий и исковых заявлений. Число недобросовестных заявителей в начале 2019 года составило 25 462 – в основном это физические лица, пользующиеся правом льготного присоединения. За год в адрес таких заявителей было направлено 10 853 претензии и предупреждения о расторжении с ними договоров, а также подано 1 499 исковых заявлений в суд по взысканию расходов за неисполнение заявителями своих обязательств. В результате судебных решений взыскано более 19 млн рублей неустойки.

Россети Сибирь призывает заявителей быть ответственными и не подвергать себя рискам судебных штрафов и компенсаций расходов в случае неисполнения обязательств по договорам. Специалисты рекомендуют заключать договоры, когда электроустановки уже готовы к присоединению. В случае неготовности электроустановок либо утраты необходимости присоединения – самостоятельно обращаться в Россети Сибирь для совместного решения вопроса, исключающего судебное вмешательство.

Адреса центров обслуживания клиентов Россети Сибирь в филиалах, где можно урегулировать вопросы технологического присоединения:

Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 16

Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, д.5а

г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12

п. Иволгинск, ул.Лебедева,3

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6

г. Гусиноозерск, ул. Ленина, д.9

Республика Алтай,

с. Майма, ул. Энергетиков № 15

Красноярский край,

г. Красноярск, пр. Свободный, 66 "А"

г. Красноярск, пр. Мира, 81 "Г"

Республика Хакасия,

г. Абакан, ул. Советская, 172

Кемеровская область,

г. Кемерово, ул. Кузбасская, 37А

г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 43

п. Инской, ул. Фасадная, 35

Омская область,

г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 74/2

г. Омск, пр. Мира, д. 86 "Б"

г. Тара, ул. Немчиновская, 69

г. Калачинск, ул. Фрунзе, д.93

Забайкальский край,

г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, д. 13, стр.1

Республика Тыва,

г. Кызыл, ул. Рабочая, 4