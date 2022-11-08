В России на 1 год перенесен срок необходимости прохождения обязательного подтверждения соответствия лицензионным требованиям

Россельхознадзор информирует о вступлении в силу Постановления Правительства РФ № 1839, которым устанавливаются особенности разрешительной деятельности в России в 2022 и 2023 годах.

В соответствии с документом срок, до которого должно быть пройдено периодическое подтверждение соответствия (первичное подтверждение соответствия) требованиям лицензиатов, осуществляющих деятельность по производству лекарственных средств для ветеринарного применения, переносится на 12 месяцев в случае его наступления в 2023 году.

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