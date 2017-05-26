В России предлагают провести административную амнистию в честь 100-летия Октябрьской революции

Ученые бьют тревогу: новых антибиотиков нет, а старые неэффективны С начала 80-х годов 20-го века новый класс антибиотиков не создается.

Из КХЛ вывели новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак» Сокращение клубов в Континентальной хоккейной лиге повысит уровень хоккея в чемпионате. Такое...

6-летний мальчик отправился один кататься в автобусе по Новокузнецку Как установлено в ходе проводимой по данному факту проверки, происшествие случилось в минувшую...