В России предлагают провести административную амнистию в честь 100-летия Октябрьской революции
Совет при президенте РФ по правам человека предлагает провести первую в стране административную амнистию, проект концепции уже передан в администрацию президента, сообщает "Коммерсантъ".
Амнистию предлагают приурочить к 100-летию октябрьской революции.
Согласно Кодекса об административных правонарушениях возможность освобождения от наказания в связи с амнистией существует, однако подобной практики в стране еще не было.
Такая амнистия затронет водителей, лишенных права управлять автомобилем, нарушителей экономического или миграционного законодательства, а также правил проведения митингов.
В 2016 году к административной ответственности были привлечены 6,4 миллиона россиян: 3,7 миллиона человек получили штрафы, 1,1 миллиона — административный арест.
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