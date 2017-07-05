В России слепоглухому пациенту установили бионический глаз

Кемеровский гидрометцентр: июнь в Кузбассе не был аномально жарким Кемеровский гидрометцентр подвёл итоги июня. Как оказалось, первый месяц лета не был аномально...

После публикации VSE42.Ru опасный колодец в Кемерове закрыли После освещения редакцией VSE42.Ru опасный колодец без люка на улице Рутгерса был закрыт. Напомним...

Кузбасс запросит 100 миллионов на инфраструктуру индустриального парка Власти надеются получить поддержку по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры, а это...