В России слепоглухому пациенту установили бионический глаз

Уникалная операция была впервые проведена на базе Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России: 59-летнему мужчине был установлен бионический глаз.
Слепой мужчина, подопечный фонда поддержки слепоглухих «Со-единение», после операции пациент должен пройти этап реабилитации с 14 по 21 июля.
Во время операции был применен новый хирургический метод лечения слепоты, сообщает благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».
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