В России создадут национальную виртуальную валюту

В Кемерове несколько районов остались без света после урагана В поселке Боровом на 10 секунд произошло отключении электроэнергии. В Кировском районе 1672 частных...

В Кемерове покажут спектакль «Логика льда» Положительные эмоции обеспечены тем, кто сегодня отправится на премьеру уникального народного...

В Новокузнецке вандалы испортили скульптуры в парке На снимках, сделанных в парке советской скульптуры, видно, что полностью отбит нос у одной из...