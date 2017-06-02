В России создадут национальную виртуальную валюту

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На Петербургском международном экономическом форуме зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала о намерении создать национальную виртуальную валюту.
По словам Скоробогатовой, все регуляторы одобряют создание национальной виртуальной валюты.
02/06/2017
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