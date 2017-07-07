В России запретят радиаторы отопления, не соответствующие ГОСТу

Все типы отопительных приборов, присутствующих на российском рынке, начиная с июня 2018 года подлежат обязательной сертификации.
В конце июня текущего года Кабинет министров одобрил введение обязательной сертификации радиаторов отопления и конвекторов. Уже в следующем году производителей обяжут выпускать продукцию, соответствующую ГОСТу 31311-2005.
Данная мера является ответом государства на засилие, продаваемых в России радиаторов отопления и конвекторов, которые отличаются низким качеством, небезопасностью использования, а также вводят потребителя в заблуждение.
Проведенные испытания Ассоциацией производителей радиаторов отопления и Центром верификации при Национальном объединении строителей показали, что не менее 35% присутствующих сегодня на российском рынке отопительных приборов не соответствуют ГОСТу. У китайских алюминиевых и биметаллических радиаторов процент несоответствия еще выше – более 90% товаров.
В этом сегменте особо «отличилась» продукция якобы итальянского бренда Sira Industrie, на самом деле изготавливающаяся в Китае. У радиаторов из «Киталии» теплоотдача радиаторов завышена на треть, а сами изделия не выдерживает гидравлические испытания.
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