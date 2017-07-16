В Россию запретили ввозить мимозу

В России расширен перечень подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее положение подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

В расширенный список попало 12 психоактивных веществ, такие как беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил, а в раздел психотропных веществ — дезхлорэтизолам, диклазепам и клоназолам, а также и растение "мимоза хостилис", содержащее психоактивное вещество диметилтриптамин.

Кроме этого, в разделы "значительный", "крупный" и "особо крупный" размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения.