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В Россию запретили ввозить мимозу

В России расширен перечень  подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее положение подписал Премьер-министр Дмитрий Медведев.

В расширенный список попало 12 психоактивных веществ, такие как беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил, а в раздел психотропных веществ — дезхлорэтизолам, диклазепам и клоназолам, а также и растение "мимоза хостилис", содержащее психоактивное вещество диметилтриптамин.

Кроме этого,  в разделы "значительный", "крупный" и "особо крупный" размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса Российской Федерации внесены изменения.

Общество
kuzbassnews.ru
16/07/2017
Общество
Новости Кузбасса

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