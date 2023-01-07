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В Рудничном бору стартовало первенство Кемерова по лыжным гонкам для детей и подростков «Рождественский кубок»

Программа первого дня соревнований включала в себя забеги классическим ходом на дистанции 1км, 3км и 5 км среди спортсменов в возрасте от 10 до 15 лет. 

В стартах участвовали воспитанники СШОР№3 города Кемерово, а также лыжники из Ижморского, Яшкинкого, Топкинского районов и города Ленинск-Кузнецкий. Всего в соревнованиях приняли участие 150 человек. 

8 января пройдёт второй день соревнований, будут определены победители и призёры в гонке свободным стилем.

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

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kuzbassnews.ru
07/01/2023
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