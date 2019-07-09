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В Салаире остановки покрывают узорной росписью

Остановочные павильоны Салаира станут городскими арт-объектами в рамках подготовки к Дню шахтера.

Впервые в Гурьевском районе – областной столице Дня шахтера – кирпичные и железобетонные остановочные павильоны преобразуют художественной росписью.

Остановку на улице Гагарина расписала художник салаирского Дворца культуры Людмила Лушникова. Основной мотив росписи – цветочный букет.

В русском стиле также будут расписаны остановки на улицах Молодежная и Поскребышева. На данный момент художница работает на улице Поскребышева. Там фасады павильонов будут выполнены в разных стилях народных росписей, а также под хохлому и жостово. Остановки на улице Молодежная будут расписаны под гжель.

Все объекты предварительно обрабатываются двумя слоями грунтовки, затем наносится три слоя специальной водоэмульсионной краски.

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
09/07/2019
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