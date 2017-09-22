В Салаире заложен парк моногородов России

В Салаире на ул. Станционная 22 сентября высадили 319 сосен и пихт: по числу моногородов России.

По улице проходит автобусный маршрут, напротив расположен парк Победы. Каждому дереву присвоено имя одного из моногородов России, о чем указывает специальная табличка, размещенная на дереве.

В зоне высадки установили информационный щит, на котором размещены сведения о зарождении парка и элементарные правила поведения: не мусорить, на машинах не проезжать, костры не жечь.