В Салаире заложен парк моногородов России

В Салаире на ул. Станционная 22 сентября высадили 319 сосен и пихт: по числу моногородов России.
По улице проходит автобусный маршрут, напротив расположен парк Победы. Каждому дереву присвоено имя одного из моногородов России, о чем указывает специальная табличка, размещенная на дереве.
В зоне высадки установили информационный щит, на котором размещены сведения о зарождении парка и элементарные правила поведения: не мусорить, на машинах не проезжать, костры не жечь.
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