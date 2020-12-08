В селе Алчедат Чебулинского округа прошла литературная гостиная «Бунинское наследие»

Библиотекарь Елена Ивановна Куканкова познакомила читателей юношеского возраста с биографией и творчеством Ивана Алексеевича Бунина. Волонтеры книжной культуры прочитали лирические стихотворения Ивана Алексеевича.
Читатели обсуждали главные темы бунинских произведений. Не обошлось и без аромата «Антоновских яблок», на встрече прозвучали аудиофрагменты этого произведения. Вниманию читателей Алчедатской библиотеки были представлены книги писателя, которые они могли взять для чтения на дом.
08/12/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Плановая вакцинация жителей Кузбасса от коронавирусной инфекции стартует 9 декабря, об этом 7...
|
Власти Кемерова ищут подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по 4-му участку...
|
На маршруте по-прежнему работает 3 транспортные единицы. Интервал движения не изменился.
|
Главный врач клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский рассказал, какие...