Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В селе Алчедат Чебулинского округа прошла литературная гостиная «Бунинское наследие»

Библиотекарь Елена Ивановна Куканкова познакомила читателей юношеского возраста с биографией и творчеством Ивана Алексеевича Бунина. Волонтеры книжной культуры прочитали лирические стихотворения Ивана Алексеевича.
Читатели обсуждали главные темы бунинских произведений. Не обошлось и без аромата «Антоновских яблок», на встрече прозвучали аудиофрагменты этого произведения. Вниманию читателей Алчедатской библиотеки были представлены книги писателя, которые они могли взять для чтения на дом.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
08/12/2020
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Власти Кузбасса сообщили о дате начала плановой вакцинации от коронавируса
Плановая вакцинация жителей Кузбасса от коронавирусной инфекции стартует 9 декабря, об этом 7...
Власти Кемерова планируют потратить ещё 12 млн рублей на проект набережной Искитимки
Власти Кемерова ищут подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по 4-му участку...
В Новокузнецке изменилась схема движения автобусного маршрута № 50
На маршруте по-прежнему работает 3 транспортные единицы. Интервал движения не изменился.
Кузбасский врач перечислил противопоказания к вакцине от коронавируса
Главный врач клинического консультативно-диагностического центра Глеб Колпинский рассказал, какие...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus