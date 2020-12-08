В селе Алчедат Чебулинского округа прошла литературная гостиная «Бунинское наследие»

Власти Кузбасса сообщили о дате начала плановой вакцинации от коронавируса Плановая вакцинация жителей Кузбасса от коронавирусной инфекции стартует 9 декабря, об этом 7...

Власти Кемерова планируют потратить ещё 12 млн рублей на проект набережной Искитимки Власти Кемерова ищут подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию по 4-му участку...

В Новокузнецке изменилась схема движения автобусного маршрута № 50 На маршруте по-прежнему работает 3 транспортные единицы. Интервал движения не изменился.