В селе Андреевка завершено строительство газораспределительных сетей

В селе Андреевка Кемеровского округа специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию газопровод протяжённостью 10 км и два пункта редуцирования газа. Это позволит газифицировать более 300 домовладений.
В настоящее время газораспределительная компания ведёт работу по заключению договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения. К домам смонтированы газопроводы-вводы, что позволит жителям села сократить сроки подключения.
Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск».
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