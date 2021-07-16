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В селе Андреевка завершено строительство газораспределительных сетей

В селе Андреевка Кемеровского округа специалисты «Газпром газораспределение Томск» ввели в эксплуатацию газопровод протяжённостью 10 км и два пункта редуцирования газа.  Это позволит газифицировать более 300 домовладений.

В настоящее время газораспределительная компания ведёт работу по заключению договоров на технологическое присоединение к сетям газораспределения. К домам смонтированы газопроводы-вводы, что позволит жителям села сократить сроки подключения.

Проект реализован за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск».

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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