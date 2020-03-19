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В селе Безруково после капремонта открылась общая врачебная практика

Общая врачебная практика в селе Безруково рассчитана на 8 тысяч амбулаторных посещений в год. Здесь будут работать врач, три медицинские сестры, процедурная медсестра и акушерка. Специалисты будут принимать не только местных жителей, но и пациентов из близлежащих поселков: Боровково, Березовая Грива, Берензас, Верх-Подобас, Черемза.

Общая врачебная практика входит в состав Новокузнецкой городской больницы № 1. Общая численность обслуживаемого населения – 2424 человека. На время проведения ремонтных работ медицинская помощь оказывалась пациентам на базе Атамановской амбулатории и в фельдшерско-акушерском пункте села Боровково.

Здание врачебной практики площадью 189 кв. метров введено в эксплуатацию в 1987 году. Капитальный ремонт проводился 15 лет назад.

Теперь в здании созданы все условия для качественного и своевременного оказания медицинской помощи населению. Специалисты отремонтировали кровлю, заменили окна, осветительные приборы, системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтировали фасад и внутренние помещения.

В здании оборудованы просторные кабинеты для приема пациентов, предусмотрен кабинет функциональной диагностики, есть места для дневного стационара, процедурный и прививочный кабинеты.

Регистратура с обновленной навигацией и набором для оказания экстренной неотложной медицинской помощи до приезда бригады скорой помощи.

Работы проведены за счет федеральных средств в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения». На ремонт медицинского объекта направлено более 3 млн рублей.

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kuzbassnews.ru
19/03/2020
Здоровье
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Новокузнецк
Новости Кузбасса

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