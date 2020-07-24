В селе Бороковка Тяжинского округа реконструировали памятник участникам Великой Отечественной войны
Мемориал памяти земляков погибших в годы войны расположенный в центре села, ремонтировали ежегодно, но видимого результата не было. Материал, из которого сделан памятник, обветшал, поэтому без капитального ремонта было уже не обойтись.
Работы по ремонту и благоустройству мемориала были выполнены в рамках региональной программы «Твоя инициатива – твой Кузбасс». В планах у инициативной группы жителей села высадить на территории памятника цветы.
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