В селе Бороковка Тяжинского округа реконструировали памятник участникам Великой Отечественной войны

На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности,...

Мэр Новокузнецка прокомментировал транспортную реформу в городе Сергей Кузнецов рассказал о транспортной реформе в Новокузнецке. В эфире программы «Утро с мэром»...

Золотодобытчиков оштрафовали за загрязнение реки Одну из золотодобывающих компаний в Кузбассе оштрафовали за загрязнение реки. Об этом сообщил...