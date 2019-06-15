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В селе Чулым устроена цветочная клумба в честь 95-летия Тяжинского района

Над этим потрудились работники сельского Дома культуры, администрации Чулымского сельского поселения и депутаты. Местные жители также приняли участие в оформлении клумбы – поделились цветочной рассадой. Благодаря общим усилиям пустырь по улице Почтовая преобразился.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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