В селе Чулым устроена цветочная клумба в честь 95-летия Тяжинского района

В кемеровском аэропорту пассажиров кормили просрочкой Сотрудники кемеровской транспортной прокуратуры проверили, как ООО «АЭРОПОРТ 42» оказывает услуги...

Обманутые кемеровские дольщики обратились за помощью к Путину Обманутые дольщики ЖК "Старт", расположенного по адресу улица Тухачевского, 29б, записали...

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли 4-летнюю девочку Оказалось, что четырехлетняя девочка пошла гулять, и дошла от дома в п. Хопкино, аж до...