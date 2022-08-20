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В селе Чумай состоялось открытие «Сада Памяти»

Объект благоустроен по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива». Создание «Сада Памяти» началось в 2020 году к юбилею Победы. Тогда были выложены дорожки из тротуарной плитки, установлены парковые диваны, высажены деревья и цветы.
Глава Чебулинского муниципального округа Наталья Алексеевна Воронина и начальник Чумайского территориального отдела Юрий Иванович Алехин поздравили жителей села с этим знаменательным событием и поблагодарили всех неравнодушных жителей, принявших участие в реализации проекта по благоустройству «Сада Памяти».
Также выступили член Союза писателей Кузбасса Валентина Ивановна Ермакова и председатель Совета ветеранов села Чумай Любовь Сергеевна Голоктионова.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
20/08/2022
Общество
Верх-Чебула
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