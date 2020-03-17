В селе Костенково Новокузнецкого района состоялась XI зимняя военно-спортивная игра

В игре юнармейцев «Во славу Отечества», прошедшей 9-14 марта в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка», приняло участие 14 муниципалитетов Кузбасса.
Тяжинский муниципальный округ представляла команда «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков). Ребята достойно прошли все этапы игры и заняли второе место.
17/03/2020
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