В селе Костенково Новокузнецкого района состоялась XI зимняя военно-спортивная игра

В Кузбассе появилось еще два министерства В документах говориться, что департамент природных ресурсов и экологии кемеровской области получил...

Как кузбасские больницы подготовились к эпидемии коронавируса Замгубернатора Кузбасса по социальным вопросам рассказал, как готовятся больницы к лечению...

Мэр Кемерова опроверг информацию о пустых полках в магазинах Жители Кемерова продолжают активно обсуждать опустевшие полки и прилавки в продуктовых магазинах...