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В селе Костенково Новокузнецкого района состоялась XI зимняя военно-спортивная игра

В игре юнармейцев «Во славу Отечества», прошедшей 9-14 марта в детском оздоровительно-образовательном (профильном) центре «Сибирская сказка», приняло участие 14 муниципалитетов Кузбасса.
Тяжинский муниципальный округ представляла команда «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков). Ребята достойно прошли все этапы игры и заняли второе место.

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kuzbassnews.ru
17/03/2020
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