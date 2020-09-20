В селе Красный Яр Ижморского округа открылась новая спортивная площадка

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Это стало возможным благодаря региональному проекту инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
Глава округа Александр Николаевич Малышко поздравил жителей села с этим торжественным событием, пожелал и в дальнейшем активно участвовать в программе инициативного бюджетирования.
Красноярцы второй год подряд благоустраивают свое село в рамках проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В минувшем году здесь провели работы по благоустройству мест захоронения.
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