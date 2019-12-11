В селе Кубитет подвели итоги работы в рамках областной программы

В результате конкурсного отбора программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в 2019 году Кубитетскому сельскому поселению Тяжинского района из областного бюджета было выделено 606,9 тыс. рублей на реализацию проекта по благоустройству территории памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В ходе заполнения опросных листов жители села Кубитет выделили первостепенные задачи: ремонт изгороди на кладбище, сооружение спортивно-игровой площадки и благоустройство территории мемориала. Больше всего голосов было отдано за последний проект, то есть по благоустройству территории памятника участникам Великой Отечественной войны.

В уходящем году администрацией поселения был произведен ремонт изгороди на кладбище села Кубитет.

В рамках программы инициативного бюджетирования территория мемориала по периметру была огорожена штакетником и профлистом. Дорожки выложены керамической плиткой, постамент памятника облицован плиткой. Здесь же установлены новые садовые скамейки и вазоны.

За счет собственных средств администрацией были приобретены и установлены две дополнительные мраморные стелы, где отражены фамилии участников Великой Отечественной войны, вернувшихся домой с полей сражений и умерших уже после войны. В их число вошли жители села Кубитет и окрестных малых деревень, исчезнувших с карты Тяжинского района: Ясная Поляна, Пушкарево, Акулинская, высел Акимовский. Всего на стелах мемориала селе Кубитет можно прочесть 258 фамилий участников войны.

В 2020 году на конкурсный отбор по инициативному бюджетированию администрация поселения выйдет с проектом по сооружению спортивно-игровой площадки.