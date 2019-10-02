В селе Кубитет прошел выездной прием медиков Тяжинской районной больницы

Кузбасс оказался лидером в Сибири по смертности населения В период за январь – июль текущего года в Кузбассе умерли 22 908 человек, что поставило шахтерский...

Посетителей торгового центра «Радуга» эвакуировали в Кемерове Об эвакуации персонала и посетителей торгового центра первыми сообщили очевидцы в социальных сетях...

Остановка «Парк Ангелов» появилась в Кемерове Напомним, Парк Ангелов на месте сгоревшей "Зимней вишни" открыли 15-го сентября. В...