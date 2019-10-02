В селе Кубитет прошел выездной прием медиков Тяжинской районной больницы

Цель выездной работы врачей узких специальностей - повышение доступности медицинской помощи для жителей отдалённых сёл района. Прием вели врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-хирург, врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-эндокринолог и врач-отоларинголог.
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